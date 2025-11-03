トランプ米大統領がロシア・中国・北朝鮮の核実験に言及しながら「米国も核兵器実験を再開するべきだ」と明らかにした。米国が1992年以降、核実験再開の可能性を示唆したのは初めてだ。トランプ大統領は2日（現地時間）に放送されたCBS番組「60分」のインタビューで「北朝鮮は繰り返し（核）実験をし、ロシアと中国も実験をしているが、公開していないだけ」とし「我々は唯一実験しない国だ。そのような唯一の国になることを望まな