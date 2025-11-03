◇MLBワールドシリーズ第7戦 ドジャース5-4ブルージェイズ(日本時間2日、ロジャース・センター)山本由伸投手の中0日の快投の裏側を山本投手を指導する矢田修トレーナーが明かしました。日本時間1日の第6戦で先発に立った山本投手は6回96球1失点の力投で最終戦につなぎました。そして3勝3敗で迎えた翌日の第7戦では白熱の展開で同点で追いついた9回、ブレーク・スネル投手が1アウト1・2塁とピンチを作った状態でマウンドに上がった