メジャーリーグのロサンゼルス・ドジャースがワールドシリーズ連覇を達成したことを受け、高市首相が2日、大谷翔平選手らを祝福するコメントを自身のSNSに投稿した。高市首相は2日夜に自身のXを更新し、「ロサンゼルス・ドジャースが、ワールドシリーズを連覇しました。大谷翔平選手、山本由伸選手、佐々木朗希選手、おめでとうございます！」と投稿した。また、「山本選手のシリーズMVP受賞、重ねてお祝い申し上げます」と記した