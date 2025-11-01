◆国内男子プロゴルフツアーフォーティネット・プレーヤーズ・カップ第３日（１日、千葉・成田ヒルズＣＣ＝７１３７ヤード、パー７１）選手会主催の新規大会の第３ラウンドが行われ、４位で出たツアー未勝利の佐藤大平（クリヤマＨＤ）が１イーグル、７バーディー、ボギーなしでこの日のベストスコア６２をマークし、通算１６アンダーの単独首位に浮上した。後続に３打の差をつけ、プロ１０年目の３２歳が初優勝へ逃げ切りを