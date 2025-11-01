◇MLBワールドシリーズ第6戦ドジャース3-1ブルージェイズ(日本時間1日、ロジャース・センター)ドジャースの山本由伸投手が負ければブルージェイズの優勝が決まる大一番で6回1失点の好投を披露。試合後自身のプレーを振り返りました。山本投手は初回、味方のエラーでの出塁を許すも、2回まで打者6人で抑え、好スタートを切ります。3回に1点を許すも、4回はダブルプレー、5回は2者連続三振を奪うなど無失点で切り抜けます。6回にはフ