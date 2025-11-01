陸上の全日本大学駅伝（２日、愛知・熱田神宮西門前〜三重・伊勢神宮内宮宇治橋前、８区間１０６・８キロ）で２年ぶりの王者奪還を目指す駒大の藤田敦史監督が?エース?の現在地を明かした。学生屈指のランナー・佐藤圭汰（４年）は７区（１７・６キロ）にエントリー。６月に恥骨の炎症が発覚し、９月から練習の強度を上げてきた。１日には愛知・名古屋市内で行われた記者会見に出席した。指揮官によると、先月の出雲駅伝は「ス