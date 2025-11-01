スタンリー・キューブリック監督による1980年公開の『シャイニング』。映画史上最高のホラー映画と名高い同作は、1977年に出版されたスティーブン・キングの小説を原作に作られたものとして知られ、実際に起きた事件を基にした作品ではないが、実は、キングがインスピレーションを受けたというホテルが実在している。【写真】ジャック・ニコルソンが怪演『シャイニング』フォトギャラリー同作は、コロラド州ロッキー山中にある