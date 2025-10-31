気になる男性とつながりを持ちたくて、軽い気持ちで送りがちなLINEのメッセージですが、内容を吟味しないと、ただただ相手を困惑させてしまうだけかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケート調査を参考に、「俺に何を期待してるの？リアクションに困る女子からのLINE」をご紹介します。【１】どうフォローしたらいいのかわからない「眠い」「疲れた」「一言つぶやくだけなら、Twitterでも使ったら？