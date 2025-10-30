日本ハムからドラフト３位指名された東海大の大塚瑠晏内野手が３０日、神奈川・平塚市内の同校野球部合宿所で、大渕隆ＧＭ補佐兼スカウト部長と担当の伊藤剛スカウトから指名あいさつを受けた。同部長は第一印象について「イケメンですよね」とビジュアルを絶賛。プレーについても「野球頭、ＩＱが高い。（東海大）相模、ここ（東海大）でキャプテンもやって。いろんな意味で野球エリート。期待しています」と来季、日本一を目指