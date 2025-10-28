10月27日、B1東地区の宇都宮ブレックスは、アパレルブランドのGAPとのコラボレーションアイテムの販売を発表した。 宇都宮のロゴデザインされたパーカーや、チームマスコットのブレッキーがあしらわれたTシャツなど全4アイテムを展開。10月31日より栃木県内のGAP4店舗のみで販売が開始されるという。各店舗でコラボ商品を購入した先着100名には購入特典として、オリジナルステッカーの