宇都宮ブレックスがGAPとのコラボレーションアイテム発表…栃木県内4店舗で限定販売
10月27日、B1東地区の宇都宮ブレックスは、アパレルブランドのGAPとのコラボレーションアイテムの販売を発表した。
宇都宮のロゴデザインされたパーカーや、チームマスコットのブレッキーがあしらわれたTシャツなど全4アイテムを展開。10月31日より栃木県内のGAP4店舗のみで販売が開始されるという。各店舗でコラボ商品を購入した先着100名には購入特典として、オリジナルステッカーのプレゼントも用意されている。
価格はパーカーが税込8990円、Tシャツが税込4990円で、GAP宇都宮インターパーク店、GAP Outlet 那須ガーデンアウトレット店、GAP Outlet 佐野プレミアム・アウトレット店、GAP Factory Store イオンモール小山店の4店舗で限定販売される。
観戦の時はもちろん、デイリーユーズとしても使えるファン必見のアイテムだ。
