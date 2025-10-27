ニューストップ > 国内ニュース > 冷凍庫に5歳長女の遺体、母を逮捕 2人きりになったことが死亡に影響… 国内の事件・事故 死体遺棄 家族 静岡県 時事ニュース 共同通信 冷凍庫に5歳長女の遺体、母を逮捕 2人きりになったことが死亡に影響か 2025年10月27日 21時52分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 長女の遺体を自宅の冷凍庫に遺棄した疑いで37歳の母親が逮捕された 遺棄したとされる当時、夫が不在だったことが捜査関係者への取材で判明 警察は母親と長女が2人きりになったことが影響した疑いもあるとみている 記事を読む おすすめ記事 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分 マクドナルド、紙ストロー終了へ 11・19より「ストローなし」のフタに変更、開発に3年以上 2025年10月27日 14時9分 自称21歳と発表、実は中2で… 茨城県警「氏名、年齢偽られ」 2025年10月27日 21時40分 「日の丸損壊罪」新設へ、参政党が刑法改正案を提出…２年以下の拘禁刑か２０万円以下の罰金 2025年10月27日 17時46分 【速報】天皇陛下とトランプ大統領の会見で大谷翔平選手らの活躍話題に 6年前贈呈されたビオラに陛下「よい音で気に入っています」と謝意 大統領「ホワイトハウスに来てください」 2025年10月27日 20時28分