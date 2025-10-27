今夏、J1湘南ベルマーレからデンマークの強豪コペンハーゲンに移籍した日本代表DF鈴木淳之介。今年6月に代表デビューを果たした22歳の新星だ。帝京大学可児高校時代は守備的MFとしてプレーしていたが、その後、湘南でセンターバックにコンバートされるとブレイクを果たした。身長は180cmほどだが、身体能力に優れ、ほぼ両利きといえるほど足元の技術も高い。先日にはコペンハーゲンでプロ人生初の右サイドバックとして起用されたが