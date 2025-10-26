香港の映画館に飾られた「鬼滅の刃」の最新作映画の広告＝20日（共同）【香港共同】世界的にヒットしているアニメ映画「劇場版『鬼滅の刃』無限城編第一章猗窩座再来」が香港でも大人気だ。中国本土では上映の予定すら決まっていないため、同映画を見るためわざわざ香港に来る中国人ファンが多い。収益悪化に苦しむ映画館には恵みの雨となっている。香港に高度な自治を保障した「一国二制度」が近年の政治的な統制強化で揺