GLAY・TERUが命名した競走馬「テルヒコウ」が、26日開催の京都競馬場5レースに出走し、デビュー戦を勝利で飾った。【画像】 GLAY・TERU、命名の競走馬勝利を祝福TERUは、自身のXで「きた〜〜〜！！！」と熱狂。「テルヒコウのデビュー戦初勝利！関係者の皆様、おめでとうございます！！テルヒコウ、かっこよかった〜〜〜！！」と祝福した。テルヒコウは、父コントレイル、母ミッシングリンク。栗東・矢作厩舎。この日、坂井