大統領専用機内で記者団の取材に応えるトランプ大統領＝25日（ロイター＝共同）【エルサレム、ワシントン共同】トランプ米大統領は25日、パレスチナ自治区ガザの治安維持を担う国際安定化部隊について「間もなく派遣される。リーダーを選定している」と述べた。大統領専用機内で記者団に語った。ロイター通信によると、ルビオ米国務長官は25日、部隊を派遣する各国に法的裏付けを与えるため、国連決議や国際協定を検討していると