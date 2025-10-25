お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の伊達みきおが２５日放送の「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（ニッポン放送）に出演。アニメ「鬼滅の刃」の映画を見に行ったときのエピソードを明かした。伊達は「あのね、行って来ましたよ。鬼滅の刃。映画。俺が行った映画館にはね、鬼がいましたね」と意味深にトークを展開。映画を見る前に、ポップコーンと炭酸飲料を買ったというが「おぼんみたいなのあるでしょ？