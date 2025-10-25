◆東京六大学野球秋季リーグ戦第７週第１日▽東大５―２法大（２５日・神宮）東大・渡辺向輝投手（４年＝海城）が好リリーフで今季２勝目に貢献した。４点リードの８回から登板。現時点で首位打者の藤森康淳（３年＝天理）を一ゴロを打ち取り、ヤクルト１位指名の松下歩叶（４年＝桐蔭学園）を中飛に仕留めた。次打者に死球を与え今泉秀悟（２年＝石見智翠館）に右越えへ適時二塁打を許したが、９回は無失点に抑えて反撃をし