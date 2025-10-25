伸ばしかけでも重たく見えにくく、自然な動きを出せる「レイヤーカット」。大人世代の髪悩みに寄り添いながら、軽やかで品のある雰囲気に導いてくれます。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、カラーとカットのバランスが絶妙なレイヤースタイルをご紹介します。 オリーブベージュの柔らかレイヤーミディ 明るめでも落ち着いた印象に見せてくれるオリーブベー