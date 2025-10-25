◇明治安田J1リーグ第35節柏2―0横浜FC（2025年10月25日三協F柏）2位の柏がホームで18位の横浜FCを2―0で破って連勝を3に伸ばした。優位に試合を進めながら均衡を破れない展開が続いたが、後半27分に途中出場のMF山田雄士が一瞬の隙を突いて先制のミドル弾。4分後にはカウンターからDF山之内佑成がシュートを放ち、こぼれ球を途中出場のMF仲間隼斗が右足で豪快に蹴り込んだ。勝ち点3差で追う首位・鹿島が同時刻開催だ