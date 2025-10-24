ドラフト会議でDeNAと鷹が競合ドジャースの大谷翔平投手は23日（日本時間24日）、ワールドシリーズの前日会見に臨み、ソフトバンクからドラフト1位指名を受けたスタンフォード大の佐々木麟太郎内野手に言及。「最終的には自分の気持ちが一番大事」とエールを送った。日本時間23日に都内で行われた「プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」で佐々木はDeNAとソフトバンクからドラフト1位指名を受けた。大谷の後輩に当