初の女性総理として本格始動した高市内閣の副大臣と政務官が決定し、大分2区選出の広瀬建衆議院議員が農林水産大臣政務官に起用されました。 【写真を見る】農林水産政務官に大分2区選出の広瀬建氏「現場感覚忘れず取り組みたい」 自民党と日本維新の会の連立政権で発足した高市内閣は閣僚に続き、22日の臨時閣議で副大臣26人と政務官28人を決定しました。 このうち、農林水産大臣政務官には衆議院大分2区選出の広瀬建議員（51