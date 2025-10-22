上白石萌音のマネージャー公式Xが更新され、上白石のウェディングドレス姿を披露した。 【写真】『ロト7』の新CMで美しい純白のウェディングドレス姿を披露した上白石萌音 ■宝くじ『ロト7』の新CMで上白石が神木隆之介と結婚式を！ 数字選択式宝くじ『ロト7』のCMに出演中の上白石。新CM『episode21 / プロポーズ』と『episode22 / 彼と彼女の結婚式』の放映がスタートした。『episode22』では上白石