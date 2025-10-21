昨年は宗山→石塚と外して齋藤大翔を指名西武は21日、広池浩司球団本部長がオンライン取材に応じ10月23日に行われる「2025年プロ野球ドラフト会議supported by リポビタンＤ」で明大の小島大河捕手を1位で指名すると発表した。西武は例年、ドラフト直前の編成会議後に1位指名選手を事前公表することが多いが、昨年は発表せず明大の宗山塁内野手（楽天）を指名。交渉権を逃して花咲徳栄高の石塚裕惺内野手（巨人）を指名したが