連日報道される犯罪のニュース。中でも悪質な犯罪については、SNSなどで怒りのコメントが多数上がりますが、その中には「どうせ執行猶予がつくんだろう」という声が少なからず聞かれます。執行猶予を巡っては、「何のためにある制度なの？」「罪を犯した人間に、執行猶予なんていらんだろ」「犯罪者はすぐ刑務所に入ってくれ」といった、制度そのものの存在意義に対して疑問を呈する人も多く見受けられますが、実際のところ「