「２０２５パーソルクライマックスシリーズパ」ファイナルステージ第５戦（１９日、みずほペイペイ）は、日本ハムがソフトバンクに７―１で圧勝。好調な打線は相手先発・大津を４回途中でＫＯし、６回までに７点を挙げて早々と試合を決めた。連敗スタートの崖っぷちから怒とうの３連勝で逆王手。日本ハムの急上昇とホークスの急降下の裏には何があるのか…。野球評論家・柏原純一氏が?深層?に踏み込んだ。【柏原純一「烈眼」