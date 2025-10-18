神奈川県横浜市で小学2年生の女の子にわいせつな行為をしたとして、38歳の男が逮捕されました。警察によりますと、逮捕された会社員の野田浩介容疑者は7日の夕方、横浜市南区の商業施設で8歳の女の子に抱きつき、顔を近づけるなどのわいせつな行為をした疑いがもたれています。野田容疑者は被害者の母親と知り合いで、犯行当日、野田容疑者が被害者を塾へ迎えに行き、自宅に送る帰りだったということです。被害者が帰宅後に泣いて