まさに一撃必殺だった。阪神・佐藤輝明「メジャー準備」に余念ナシ…現時点で契約金76億円、来オフは最大121億円まである17日のセ・リーグCSファイナルステージ第3戦。阪神の佐藤輝明（26）が初回の1死一、二塁の好機でDeNAの先発・ケイの初球、外角スライダーを捉えてバックスクリーン左に先制3ラン。これが決勝打となり、3連勝で日本シリーズ進出を決めた。先発した高橋遥人が八回途中無失点の好投を見せた中、試合を決定づ