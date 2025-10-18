静岡県伊東市の田久保眞紀市長（55）がいよいよ失職の瀬戸際に立たされている。田久保市政継続の是非を最大の争点とする市議選の投開票が10月19日に迫る中、地元ではしらけムードが漂うばかり……。＊＊＊【写真を見る】元幸福実現党で元参政党異色の「田久保派」候補「田久保さんに頼まれたわけではない」告示日の12日、田久保氏の姿は伊東駅前にあった。「市議会にも新しい風が必要だと思って議会を解散した。新しい伊東