ホンダは１６日、原付き免許で運転できる排気量１１０ｃｃの新型二輪「スーパーカブ」シリーズなど４車種を１１月から順次発売すると発表した。最高出力を５０ｃｃ並（４キロ・ワット）に抑え、新たな免許区分に対応する。スクーター「ディオ」１車種を１１月２０日、「スーパーカブ」シリーズ３車種を１２月１１日にそれぞれ発売する。税込み価格は２３万９８００円〜４０万１５００円。従来５０ｃｃ以下の二輪しか運転でき