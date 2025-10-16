（株）アルタミラピクチャーズ（渋谷区）は10月8日、東京地裁から破産開始決定を受けた。破産管財人には森田雄貴弁護士（長島良成法律事務所、千代田区五番町5）が選任された。負債は現在調査中。映画制作プロダクションで、「Shall we ダンス？」や「ウォーターボーイズ」など数多くのヒット映画に携わり、2009年5月期は売上高約3億円をあげていた。※（株）アルタミラピクチャーズ（TSRコード:297926667、法人番号:90110