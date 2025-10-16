マーフィー監督が警戒「不振だとは全く思っていない」ブルワーズのパット・マーフィー監督が15日（日本時間16日）、ドジャースタジアムでリーグ優勝決定シリーズの会見を行った。ドジャースの大谷翔平投手に警戒心をあらわに。「彼はデンジャラスだ。出来るだけ厳しい攻めをして、細心の注意を払い、できる時はいつだってマッチアップ（大谷と相性のいい投手）を（起用）する」と語った。大谷はここまで8試合に出場して打率.14