ËÌÄ«Á¯¤¬10ÆüÌë¡¢Ä«Á¯Ï«Æ¯ÅÞÁÏ·ú80¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤ÆÊ¿¾í¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤Ê±ÜÊ¼¼°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Ï·³»öÎÏ¸Ø¼¨¤ò¾Î»¿¤¹¤ëÀ¼¤È¡¢À¸³è¶ì¤È¤ÎÍîº¹¤ËÃ²¤¯À¼¤¬¸òºø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ç¥¤¥ê¡¼NK¤Î¸½ÃÏ¾ðÊó¶Ú¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ±ÜÊ¼¼°¤ò¸«¤¿Ê¿¾ë¡Ê¥Ô¥ç¥ó¥½¥ó¡Ë»Ô¤Î½»Ì±¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡Ö¸Ø¤ê¡×¤È¡ÖµõÌµ¡×¤Î´Ö¤ÇÂç¤­¤¯³ä¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¢¤ë½»Ì±¤Ï¡Ö¤ï¤¬¹ñ¤¬ÊÆ¹ñ¤ÈÆ²¡¹¤ÈÂÐÖµ¤Ç¤­¤ë¤Î¤Ï¡¢³ËÉðÎÏ¤òÀä¤¨¤º¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡×¤È¸ì¤ê¡¢À©ºÛ²¼¤Ç¤â·³