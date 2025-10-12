大阪・関西万博の会場内でもひときわ重厚な存在感を放つ「住友館」。外観は伝統と未来が交差する意匠で、住友の400年にわたる歴史を映し出しながら、次世代へのメッセージを込めた建築となっていた。入場ゲートをくぐると、そこは“歴史を起点に、未来をつくる企業の物語”が広がる空間だった。■住友館の核となるのは“ランタン”住友館の核となるのは、来場者が手にする一つの“ランタン”。入場時に受け取るこのランタンが、森