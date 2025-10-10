公明党は、自民党との連立をめぐって幹部会合を開き、10日に行われる自公党首会談での対応を、代表と幹事長に一任する事を決めました。公明党 赤羽副代表「政治とカネの問題について、自民党としての回答が来るだろう。連立にとどまるのか離脱するのかを代表幹事長に一任した」公明党の幹部会合では、「政治とカネは他党より一番厳しい公明党が矜持を示すべきだ」として、企業団体献金の規制強化などで自民党が譲歩しなければ連立