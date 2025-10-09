台風22号の影響で、東京・八丈島で観測した最大瞬間風速54.7メートル。この風速はどのくらいの威力なのか。過去に天達武史気象予報士が風速50メートルを体感した実験映像を見ると、完全に地面に手足をつける状態になれば何とか耐えられるものの、息もできない状態になっていました。また、ビニール傘は一瞬で根元が折れてしまいました。屋外での行動が極めて危険となるほどの暴風。八丈島のホテルでは窓ガラスが割れ、そこから雨水