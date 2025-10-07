日本代表の主力選手として活躍してきた伊東純也と三笘薫。2人はともにウィングとしてプレーしており、伊東は右サイド、三笘は左サイドを主戦場とする。その2人が契約するPumaの企画で対談した様子がYouTubeチャンネルで公開された。「最近スピードがヤバいと感じた選手」というテーマではこんな話をしていた。三笘「フランスは前シーズンだったら（キリアン・）エムバペじゃないですか」伊東「そう。でも俺はヌーノ・メンデス！」