#PR 人気物件紹介YouTuber・ゆっくり不動産さんが、「【現地直送?!】4坪の家を横に並べた8坪コンパクト2DKを内見！」と題して、自身のYouTubeチャンネルを更新。約4坪の「直層型コンパクトハウス」の倍、8坪の“パコファミリー2”を熊本市で内見しながら、その使い勝手や驚きの仕様について語った。 冒頭、久しぶりの熊本上陸に「空が青いなぁ！」とテンション高めで登場したゆっくり不動産さんは、日本のミニチュア庭園