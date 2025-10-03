霞ヶ関キャピタルは４日ぶりに急反騰し１万円の大台に乗せ、上場来高値を更新している。同社は２日の取引終了後、２５年８月期の連結決算の発表にあわせて、２６年８月期の連結業績予想を開示した。今期の売上高予想は前期比５５．４％増の１５００億円、営業利益予想は同４０．０％増の２６５億円とした。前期に達成した過去最高業績の更新を目指す。期末一括配当予想は１６５円（前期は２４０円）。９月１日付の株式分割後の基