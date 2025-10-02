顧客にヒアリングしても的外れな要望しか得られず、本質的なニーズが見えてこない――そんな悩みを抱える企業は少なくない。マイクロソフトやグーグルでエンジニアとして活躍し、複数の企業で技術顧問を務める及川卓也氏が、顧客の発言の奥にある真の動機を見抜く「顧客インサイト」の捉え方と活用法を解説する。成熟する市場でなぜ今「気づき」が重要なのかビジネスの現場で「インサイト」という言葉を耳にする機会が増えていま