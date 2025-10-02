Image: Anthropic 9月30日にAnthropic（アンスロピック）が秋の大アップデートをアナウンス、新しい主力AIモデル「Claude Sonnet 4.5」がリリースされました。Anthropicは、ChatGPTのOpenAI、GeminiとNano BananaのGoogleと並ぶ、大AI企業のひとつ。Claudeは開発者の評判がいいAIサービスです。興味深い内容が多かったので、ざっとまとめておきます。発表されたものまとめまず、発表されたも