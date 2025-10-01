イチロー氏と談笑した山本と大谷日本人らしい所作も話題を集めた。26日〜28日（日本時間27日〜29日）に行われたマリナーズとドジャースの3連戦では、山本由伸投手や大谷翔平投手と、イチロー氏（マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター）のグラウンド上で対面した。この際の日本式の挨拶が、米国メディア関係者の間で称賛を受けていた。まず初戦の26日（同27日）の試合前に、山本とイチロー氏が再会した。イチロー氏がフ