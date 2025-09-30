Image: ギズモード・ジャパン テレビと一口に言っても、映像を映し出すパネルの形式は複数あります。その中でも、コントラストが高く色鮮やかな表示ができると言われているのが、有機EL（OLED）パネルです。有機ELは、画素一つ一つが発光する仕組み。発光しない画素は黒く表示されるため、黒の締まりがたいへんよいというのは聞いたことがあるでしょう。有機ELは、黒がきれい。でも、それだ