居座りを続けていたお騒がせ市長についに不信任が突きつけられた。沖縄県南城市の市議会は9月26日、古謝景春市長（70）の不信任決議案を可決した。市長のセクハラ問題を巡り、市議会から不信任決議が突きつけられたのは、2024年3月から数えて4度目。市長のセクハラ行為を認定した第三者委員会からの辞職の提言を無視し続けた市長の頑なな姿勢が問題の複雑化を招いたといえる。全国では、斎藤元彦・兵庫県知事や、田久保眞紀・伊東