”若気の至り”という言葉があるように、誰でも若い頃には無茶をしたり、はめを外したりした経験があるのではないでしょうか。ただ、その”外し様”は人によってさまざまです。今回は、尊敬する真面目な亡き父親の信じがたい過去に迫ります。人は変わるものですね。◆尊敬する父の背中を追って歩んだ道今回取材に応じてくれた田村さん（仮名・36歳）は、大学卒業後に研究者だった父の強い勧めを受けて公務員の道を選んだそう