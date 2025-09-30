李在明（イ・ジェミョン）大統領が30日、釜山（プサン）で石破茂首相と首脳会談をし、夕食会を行う。先月23日の李大統領の訪日に対する答礼訪問だ。6月のカナダ先進7カ国首脳会議（G7サミット）で行った会談まで含めると就任後3回目の韓日首脳会談となる。退任を控えた石破首相は最近、韓国を訪問して首脳会談をしたいという意向を表し、これを李大統領が受諾して会談が実現したという。今後も発展する韓日関係を継続するというこ