調理スペースが狭いと、まな板を置くだけで場所が埋まってしまいますよね。器やザルの置き場がない…と悩むこともあるのではないでしょうか。そんな時の救世主がダイソーのキッチングッズ売り場にあります。いつもの調理がスマートに進むので、1つ持っておいて損はないアイディアグッズですよ♪商品情報商品名：まな板キャッチャー価格：￥110（税込）サイズ（約）：20.5cm×13.5