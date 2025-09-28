いつか心を開いてくれると信じて保護犬を迎え入れ、家族みんなで愛情を注いだら…？保護犬の変化が感動を呼び、投稿は100万回再生を突破。「素敵な家族」「泣ける」「表情が全然違う！」といった声が寄せられています。 【動画：人の温もりを知らず、外で飼われていた犬→『絶対幸せにする』とお迎えして…思わず涙する『別犬級の表情』】 怯えた表情の保護犬をお家に迎えたら… Instagramアカウント「akn_0107」に投稿されたの