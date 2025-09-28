知的でモードな雰囲気をかもし出す「黒ぶちメガネ」。おしゃれなアイテムなので憧れるけど、いざ自分で選んでかけてみると「なんだか重たい」「地味になってしまう」と感じたことはありませんか？じつは、黒ぶちメガネはちょっとした選び方のコツで、ぐっとこなれて見えるんです。今回は、40代以上の女性におすすめしたい“黒ぶちメガネを選ぶコツ”を、メガネと帽子のライフナビゲーターの里和（さとわ）さんにお聞きしました！