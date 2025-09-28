「赤ちゃんの発達が早すぎ!? スキップ発達の落とし穴と対策」と題した動画で、お口と姿勢の専門家・まい先生が、赤ちゃんの発達において “段階を飛び越える”ことのリスクや、その見極め方について語った。 まい先生は、発達が早いお子さんを持つ親からの相談に、「確かにあんまり早すぎるのも良くないっていうのが私の答えで、お母さんが書いてくださっているように寝返り前は足上げしてほしいなっていうのがあるんですよね」